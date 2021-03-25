Средняя зарплата бюджетников в феврале снизилась на 1,3%

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе—феврале 2021 года составила 1.091,2 рубля, в феврале — 1.085,2 рубля, что на 14,2 рубля, или на 1,3%, меньше, чем в январе, сообщил Белстат.

Фото: vbiznese.by.

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—феврале 2021 года по сравнению с январем—февралем 2020 года увеличилась на 12,1%, в феврале по сравнению с январем — уменьшилась на 3,1%.

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций страны (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе—феврале 2021 года составила 1.281,8 рубля, в том числе в феврале — 1.277,1 рубля, что на 12,9 рубля, или на 1%, меньше, чем в январе.