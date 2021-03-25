COVID-19: за сутки в Беларуси количество выявленных случаев инфекции несколько снизилось

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1141 случай COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1083 пациента, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Здание предприятия «Белмедпрепараты» в Минске. Фото: yandex.by.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки снизилось — 24 марта было зарегистрировано 1378 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 314 993, умерло 2193 пациента с коронавирусом, выздоровело — 305 560.

За минувшие сутки сделано 19 317 тестов на коронавирус (днем ранее — 18 507). Всего с начала эпидемии проведено 5 272 490 тестов.

По информации Минздрава, в Беларуси на базе предприятия «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщил генеральный директор «Белмедпрепаратов» Сергей Беляев, «вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества». Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно, добавил он.