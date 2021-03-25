Первый энергоблок БелАЭС в очередной раз планово отключили от сети

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Первый энергоблок Белорусской АЭС в очередной раз планово отключили от сети, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ», — говорится в сообщении в телеграм-канале энергетического ведомства.

В предыдущий раз блок отключали от сети 10 марта для «исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня». «Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора», — пояснили в Минэнерго.

Блок включили в сеть 14 марта. При этом в министерстве предупредили, что в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации «до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности».

До этого первый энергоблок отключили 20 февраля для проведения «регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации». В сеть его включили 8 марта, напоминает БелаПАН.

10 марта Минэнерго разъяснило причины частого включения и отключения блока. В министерстве напомнили, что первый блок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75—90—100% от номинальной мощности) с проведением испытаний, «включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока».

«Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности, — говорилось в разъяснении. — Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточивания блока, проводят и другие важные исследования».

В Минэнерго подчеркнули, что этап опытно-промышленной эксплуатации «занимает определенный период». Там обратили внимание на то, что на первом блоке «285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов», и после отдельных испытаний требуются «технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости».

«Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока. Так делают и в других странах, где строятся АЭС. Специалисты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом. Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока. <…> Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний. Такой подход соответствует международной практике», — пояснили в министерстве.

 

 

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь

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