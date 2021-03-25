Популярный рэпер Тима Белорусских предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении популярного белорусского музыканта, рэп-исполнителя Тимы Белорусских (Тимофея Морозова).

Тима Белорусских. Фото: beatmaker.tv.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал Генеральной прокуратуры, в суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя Р. и его 25-летнего знакомого К., которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ.

«Согласно материалам дела Р. и К. в декабре 2020 года и январе 2021 года в сети интернет приобрели наркотическое средство гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции», — говорится в сообщении.

После изучения материалов дела в прокуратуре «пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Как ранее сообщала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, ночью 6 января 2021 года в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудники милиции задержали 22-летнего молодого человека, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш массой 0,4 грамма. В его отношении возбудили уголовное дело, применена мера пресечения в виде залога.

29 января фотографию рэп-исполнителя опубликовал телеграм-канал Белтелерадиокомпании ATN-NEWS с подписью «На фото: первые минуты после задержания в одном из РУВД Минска и таким текстовым сопровождением: Известный в молодежной среде Тима (настоящая фамилия Морозов) попался с 2 кг гашиша вроде 10 января, а потом его арестовали. Сейчас рэпер под домашним арестом (или под иным обязательством, в СК или МВД скажут). Веселье хранил прямо дома. На продажу или с друзьями оторваться — выяснят правоохранители. Ждем официального комментария от МВД и СК. А ст. 328 УК РБ ой какая серьезная»…

Сам музыкант на своей странице в Инстаграме в тот же день разместил видеообращение, в котором заявил, что вопреки слухам он не находится под домашним арестом. «Все, что вы читаете, видите, это неправда, — сказал он. — Ребятки, наркотики — это плохо. Это надо понимать в любом случае».