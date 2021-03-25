Главу ОГП Николая Козлова арестовали на 15 суток
Председатель Объединенной гражданской партии, член основного состава Координационного совета Николай Козлов арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам милиции.
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Козлов был задержан вечером 22 марта в Минске недалеко от своего дома. В его отношении составили протокол за неподчинение сотрудникам силовых структур и водворили в изолятор. Вечером 23 марта политика увезла скорая помощь в госпиталь МВД.
По словам Ковалевой, из госпиталя его выписали на следующий день и вновь доставили в ИВС на Окрестина, не сообщив об этом родственникам и адвокату.