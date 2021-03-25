Мостовского журналиста Язепа Полубятко оштрафовали на 435 рублей

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Корреспондента «Газеты Слонімскай» Язепа Полубятко в Мостах 25 марта оштрафовали на 435 рублей (15 базовых величин) в рамках административного дела. Он вышел на свободу, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Источник: БАЖ

Статья КоАП, по которой судили Полубятко, и суть вмененного ему правонарушения не называются.

«Таким образом, Язеп Полубятко вышел на свободу из-под стражи в День Воли, немногим менее чем через 72 часа после задержания. Все это время родные и коллеги не могли получить информацию, что происходит, почему его задержали», — говорится в сообщении ассоциации.

Дома у Язепа провели обыск — осмотрели бумаги, книги, журналы, забрали системный блок компьютера, мобильный телефон, который журналист оставил дома, сканер и фотоаппарат.
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Тэги: Газета Слонімская БАЖ штраф задержания журналистов Персона: Язеп Полубятко Город: Мосты

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