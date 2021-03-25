Уровень господдержки населения и экономики во время пандемии в Беларуси был самым низким в ЕАЭС

Белорусское государство меньше, чем в других странах помогало населению и экономике во время пандемии 2020 года. Это следует из доклада председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, опубликованного РБК .

В сравнительной таблице, которую привел в качестве примера председатель коллегии ЕЭК, видно, что Беларусь находится на последнем месте в ЕАЭС — уровень поддержки населения и экономики в 2020 году составил 1,4% от уровня ВВП.

Это в 30 раз меньше, чем в Италии, в 6,4 раза меньше, чем в Казахстане, в 5,3 раза ниже, чем в Кыргызстане и в 2,5 раза меньше, чем в Армении.

Самую большую помощь населению и экономике оказала Италия — 42,3% от уровня ВВП, за ней следует Германия (38,9%), Франция (23,5) и США (19,2%). Доля государственной поддержки в России составила 6,5%.

Между тем, в конце прошлой недели заместитель министра финансов Ольга Тарасевич сообщила , что Минфин пересмотрел планируемый дефицит бюджета на 2021 год с 4 млрд до 5,6 млрд рублей. Значительное увеличение размера дефицита бюджета замминистра финансов связала с «принятием мер государства по поддержке предприятий в период пандемии».

В то же время, согласно опубликованному докладу Мясниковича, сокращение объема промышленного производства ЕАЭС в январе 2021 года отмечалось во всех странах союза, за исключением Беларуси, где этот показатель увеличился на 8,5%. Наибольшее сокращение отмечено в Армении (на 10,8%), наименьшее — в России (на 2,5%).