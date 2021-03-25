В День Воли по всей стране проводят задержания противников Лукашенко

/ Политика
Просмотров: 1262

По всей стране в День Воли, 25 марта, фиксируются факты «политического преследования граждан», сообщает spring96.org.

Правозащитники, в частности, сообщают о превентивных задержаниях, обысках, возбуждении уголовных дел, «профилактических беседах» и других формах давления.

Так, в Минске утром задержана Елизавета Македон. Перед этим по месту жительства девушки проведен обыск, после которого ее доставили в Следственный комитет на допрос, по предварительной информации, за события августа 2020 года.

В общежитии БГУ задержана участница осенних акций протеста — студентка Александра Гузовская.

С обыском пришли к жительнице столицы Елизавете Хамчановской. Правозащитники отмечают, что из постановления об обыске следовало, что он проводится в рамках уголовного дела по ст. 293 (массовые беспорядки) и ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса. Елизавету задержали и отвезли в Центральный РУВД.

В Следственный комитет на допрос доставили из дома минчанина Алексея Уткина. Изъяты его ноутбук и телефон. Он подозревается по статьям 293 и 342 УК за участие в событиях 14 июля.

В квартире Ольги и Ильи Белозорчик в Минске утром силовики провели обыск, а затем увезли их в отделение милиции.

Также правозащитникам стало известно о продлении до 22 апреля срока содержания под стражей студентки Белгосуниверситета Ксении Сыромолот.

Задержания фиксируются и в других городах Беларуси. Так, в Витебске утром задержан известный оппозиционер и диссидент Борис Хамайда. Он вышел в центр города к легендарному «синему дому» на одиночный пикет с изображением герба «Погоня», чтобы поздравить витебчан с Днем Воли. Уже через несколько минут к нему подошли люди в форме МВД. Сейчас Борис Хамайда находится в Железнодорожном РОВД Витебска.

В Солигорске (Минская область) сотрудники Следственного комитета задержали местного активиста Павла Батуева. В центре Вилейки задержан местный житель Андрей Кудик.

Могилевский правозащитник и активист Александр Хамратов сообщил, что его задержали сотрудники милиции в масках.

О своем задержании также сообщил известный своей бело-красно-белой прической житель Бреста Андрей Приставко. «Меня снова везут на 13 суток, которые я уже отсидел...» — успел написать он в «Телеграме».

В Речице сегодня в СК вызвали журналиста Андрея Медведева и правозащитника Валерия Путицкого. Их статус в повестке не указан. Правозащитники полагают, что допрос может быть связан с уголовным делом по ч. 2 ст. 342 УК.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: День Воли-2021 Персона: Алексей Уткин Илья Белозорчик Ксении Сыромолот Борис Хамайда Андрей Кудик

Другие материалы на эту тему:

В Беларуси отмечают 103-ю годовщину провозглашения независимости БНР

В Беларуси отмечают 103-ю годовщину провозглашения независимости БНР

Игорь Макар обратился к главе КГБ: «Не делайте провокаций, которые унесут жизни»

Игорь Макар обратился к главе КГБ: «Не делайте провокаций, которые унесут жизни»

Милиция нашла повод отказать заявителям. Массовая акция на День Воли под угрозой

Милиция нашла повод отказать заявителям. Массовая акция на День Воли под угрозой

Страсти вокруг Дня Воли. Оппозиция подала заявку, КГБ пугает, народ напрягся

Страсти вокруг Дня Воли. Оппозиция подала заявку, КГБ пугает, народ напрягся