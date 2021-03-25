Католики молятся «о прекращении насилия» против белорусов

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Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католической церкви в Беларуси епископ Юрий Кособуцкий напомнил в «Фейсбуке» о провозглашении 25 марта 1918 года независимости БНР, что «открыло новую страницу в истории нашего народа».

«25 марта — это день особой молитвы за наше Отечество, за Беларусь. Мы молимся за наш многострадальный народ, о прекращении политических репрессий, охвативших нашу страну, когда каждый день мы слышим новости об очередных арестах, приговорах и других формах преследования граждан за их взгляды и гражданскую позицию. Мы молимся о прекращении насилия против нашего народа в нашей родной Беларуси. Мы молимся о единстве, солидарности, взаимоуважении и взаимоподдержке между всеми жителями нашей страны — разных национальностей, взглядов, религиозных убеждений. Мы — одна нация, имя которой белорусский народ», — добавил Кособуцкий, передает БелаПАН.

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии рассказал, что он лично будет молиться в этот день «за наш народ, за политзаключенных, находящихся за решеткой, за всех тех, кто требует Божьей помощи», и призвал верующих также молиться «за Беларусь и наш народ».
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Тэги: Римско-католическая церковь День Воли-2021 Персона: Юрий Кособуцкий

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