Католики молятся «о прекращении насилия» против белорусов

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католической церкви в Беларуси епископ Юрий Кособуцкий напомнил в «Фейсбуке» о провозглашении 25 марта 1918 года независимости БНР, что «открыло новую страницу в истории нашего народа».

«25 марта — это день особой молитвы за наше Отечество, за Беларусь. Мы молимся за наш многострадальный народ, о прекращении политических репрессий, охвативших нашу страну, когда каждый день мы слышим новости об очередных арестах, приговорах и других формах преследования граждан за их взгляды и гражданскую позицию. Мы молимся о прекращении насилия против нашего народа в нашей родной Беларуси. Мы молимся о единстве, солидарности, взаимоуважении и взаимоподдержке между всеми жителями нашей страны — разных национальностей, взглядов, религиозных убеждений. Мы — одна нация, имя которой белорусский народ», — добавил Кособуцкий, передает БелаПАН .

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии рассказал, что он лично будет молиться в этот день «за наш народ, за политзаключенных, находящихся за решеткой, за всех тех, кто требует Божьей помощи», и призвал верующих также молиться «за Беларусь и наш народ».