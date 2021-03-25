Страны Балтии введут санкции в отношении еще 118 представителей режима Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония «подготовили новый пакет национальных санкций в отношении белорусского режима», заявил президент Литвы Гитанас Науседа Светлане Тихановской.

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Список из 118 фамилий будет опубликован сегодня, сообщает пресс-служба литовского президента.

Науседа подчеркнул, что встреча 25 марта, когда белорусы отмечают День Воли, является знаком солидарности и поддержки белорусского народа. Он выразил надежду, что «скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать эту дату с законно избранными представителями свободного и демократического правительства», передает БелаПАН .

Науседа заверил, что Литва вместе с другими странами Евросоюза продолжит работу по освобождению политических заключенных, прекращению репрессий и проведению демократических выборов.

«Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель», — сказал Науседа.