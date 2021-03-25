Правительства европейских стран будут требовать освобождения белорусских журналистов
Руководители 50 профессиональных журналистских союзов и ассоциаций в 34 европейских странах призвали свои правительства усилить давление и принять меры в связи с постоянными нарушениями прав человека и свободы прессы в Беларуси, сообщает Европейская федерация журналистов.
Авторы письма напоминают, что после президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси было задержано более 30 000 человек, включая 480 журналистов, многие из них подверглись пыткам и жестокому обращению, более 1000 человек — уголовному преследованию.
Руководители журналистских объединений призывают главы европейских государств потребовать от белорусских властей немедленного освобождения 12 журналистов, прекращения административного и уголовного преследования представителей белорусских медиа, возобновления работы «Пресс-клуба». Они также призывают правительства обратиться к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и Евросоюзу с тем, чтобы международное сообщество усилило давление и приняло меры в условиях постоянных нарушений прав человека и свободы прессы в Беларуси.
«Режим Лукашенко должен немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе 12 журналистов, которые лишь делали свою работу. Он также должен положить конец всем продолжающимся судебным разбирательствам. Мы будем работать с Белорусской ассоциацией журналистов, чтобы все ответственные за репрессии против журналистов были привлечены к ответственности и осуждены. Настало время европейским правительствам и международному сообществу принять меры», — заявил президент EFJ Могенс Блихер-Бьеррегард.
|
По данным Белорусской ассоциации журналистов, 2020 год был рекордным по репрессиям в отношении представителей медиа за всю историю независимой Беларуси. Журналистов задерживали 480 раз, многих неоднократно. Административный арест представители СМИ отбывали 97 раз, общая сумма штрафов составила не менее 60 тысяч рублей. Не менее 62 журналистов пострадали от насилия со стороны силовиков.