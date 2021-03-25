В Беларуси начали промышленный выпуск вакцины «Спутник V»

На предприятии «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве подчеркнули, что все необходимые подготовительные работы выполнены, передает БелаПАН .

Как рассказал генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев, «данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества».

Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно, добавил он.