В Беларуси начали промышленный выпуск вакцины «Спутник V»

Розлив первых промышленных серий вакцины производят из полупродукта российской компании АО «Генериум».

/ Техно
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На предприятии «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве подчеркнули, что все необходимые подготовительные работы выполнены, передает БелаПАН.

Как рассказал генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев, «данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества».

Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно, добавил он.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Белмедпрепараты вакцина Спутник V вакцина от коронавируса Персона: Сергей Беляев

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