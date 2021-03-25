В Беларуси начали промышленный выпуск вакцины «Спутник V»
Розлив первых промышленных серий вакцины производят из полупродукта российской компании АО «Генериум».
На предприятии «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В Минздраве подчеркнули, что все необходимые подготовительные работы выполнены, передает
Как рассказал генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев, «данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества».
Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно, добавил он.