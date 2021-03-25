Президент Литвы поздравил белорусов и провел прием по случаю Дня Воли

/ Беларусь-ЕС
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Торжественный прием по случаю Дня воли прошел в президентском дворце в Вильнюсе. Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил на прием Светлану Тихановскую.

В лице Тихановской Науседа поздравил всех белорусов с годовщиной провозглашения независимости БНР.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на встрече двух лидеров обсуждалась ситуация в Беларуси, в том числе положение политических заключенных, некоторые из которых вынуждены идти на крайние меры и объявлять голодовку.

Кроме того, было анонсировано обсуждение белорусского вопроса на заседании Совет ЕС, которое состоится сегодня с участием в том числе президент Литвы и президент США Джо Байден.

 

 

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Тэги: Беларусь-Литва День Воли-2021 Персона: Гитанас Науседа Светлана Тихановская Джо Байден

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