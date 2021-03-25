США призвали белорусские власти к диалогу с народом

Соединенные Штаты призывают белорусские власти начать диалог с народом для разрешения кризиса в стране, заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Джалина Портер, сообщает БелаПАН .

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«Сегодня, когда белорусы празднуют День Воли, отмечая впервые провозглашенные независимость и суверенитет Беларуси более ста лет назад, мы подтверждаем нашу приверженность поддержке белорусского народа и его стремлений к демократическому и процветающему будущему в независимой стране. Мы по-прежнему изумляемся исключительной силе, стойкости и мужеству белорусского народа», — заявила она.

Представитель Госдепа отметила, что белорусы «перед лицом непреодолимых репрессий продолжают требовать свободы и демократии».

Белорусский народ, подчеркнула она, высказывается путем мирного протеста, «требуя освободить всех политических заключенных, разрешить вернуться тем, кто находится в изгнании, призывая режим к реальному диалогу, который бы привел к новым выборам — свободным и справедливым, под независимым международным наблюдением — в этом году».

Обращаясь к белорусским властям, Портер сказала, что «еще не поздно начать уважать права тех, кем вы управляете». «Пора освободить всех политзаключенных. Мы призываем вас откликнуться на требование людей об открытом диалоге», — заявила она.

«Как сказала Светлана Алексиевич: "Свобода — это не быстрый праздник, как мы когда-то мечтали. Это дорога. Долгая дорога". Беларусь идет по этой долгой дороге, а Америка идет рядом с вами. Мы продолжим поддерживать вас в ваших устремлениях сегодня, в День Воли, и каждый день. За вашу и нашу свободу», — завершила свое обращение заместитель пресс-секретаря Госдепа.