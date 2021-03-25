Инну Добротвор оштрафовали на 5800 рублей за вывешенные на окне портреты политиков и герб «Погоня»

Суд Заводского района 25 марта оштрафовал активистку движения «За Свободу», мать пятерых детей Инну Добротвор на 200 базовых величин (5800 рублей) за вывешенные на окне портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и герб «Погоня».

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Добротвор судили по по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенное повторно). Назначенный штраф — максимальный по данной части статьи. Дело рассматривала судья Жанна Хвойницкая. Об этом сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Инна Добротвор была задержана 21 марта, на нее составлен протокол о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, в рамках проверки по уголовному делу дома прошел обыск.

В декабре 2020 года Инна и Илья Добротвор были задержаны и оштрафованы в общей сложности на 95 базовых величин (2565 рублей). Тогда у супругов в милиции забрали все наличные деньги, мобильные телефоны, флеш-карты.