Более 400 уголовных дел на протестующих завели в Гродно с августа 2020 года

/ Общество
Просмотров: 65

С августа прошлого года гродненскими следователями возбуждено более 400 уголовных дел о «массовых беспорядках, их организации, насилии, угрозах применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, оскорблении представителей власти», сообщили в СК.

Источник: grodnonews.by

Более чем 100 лицам предъявлено обвинение, 80 уголовных дел переданы прокурору для направления в суд, уточнил в интервью «Гродненской правде» заместитель начальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак.

«Значительная часть данных преступлений совершается в интернете, — отметил Евгений Щербак. — Благодаря современным методикам расследования и раскрытия преступлений лица, причастные к их совершению, установлены и привлечены к ответственности».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания активистов Персона: Евгений Щербак Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

«Вернется Полина — уберем елку». Брестчанку обвиняют в нападении на милиционера

«Вернется Полина — уберем елку». Брестчанку обвиняют в нападении на милиционера

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска