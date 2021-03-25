Силовики ворвались в дом гродненского журналиста Анджея Почобута

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Жена гродненского журналиста и члена неофициального Союза поляков в Беларуси (СПБ) Анджея Почобута сообщила, что в их доме находится «милиция в балаклавах».

Фото: baj.by

«Дома милиция в балаклавах, звонить не дают», — цитирует Оксану Почобут Белорусская ассоциация журналистов. Обыск проводится в рамках уголовного дела за разжигание вражды.

Также силовики пришли домой к директору общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской, сообщает телеграм-канал «Белсата».

Как сообщалось, 24 марта председатель неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис наказана арестом на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021», сообщил портал Союза поляков в Беларуси.

До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После раскола общественного объединения в стране действует два союза — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции Беларуси, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).
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Тэги: СПБ Союз поляков в Беларуси БАЖ Персона: Анджей Почобут Город: Гродно

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