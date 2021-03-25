США поддержали создание Международной платформы для Беларуси

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Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают создание Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB) — независимого и беспристрастного механизма для сбора и хранения доказательств серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси и последующим насильственным подавлением протестов белорусскими властями.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему, в котором уважаются права человека и основные свободы, — подчеркивает посольство США в Минске. — Первый шаг к этому будущему – немедленное освобождение всех политических заключенных и прекращение репрессий против всех граждан».

Также США «приветствуют возобновившиеся призывы к подлинному диалогу между властями и истинными представителями белорусского народа, включая лидеров демократического движения, с целью проведения свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей в этом году».

Международная платформа для Беларуси по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека начала работу 24 марта.
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Тэги: Международная платформа переговоры Беларусь-США

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