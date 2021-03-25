Политзаключенного Кубарева приговорили к семи годам колонии усиленного режима

В суде Фрунзенского района Минска 24 марта вынесен приговор по уголовному делу 25-летнего дизайнера Дмитрия Кубарева, которого обвинили в организации массовых беспорядков.

Как сообщает spring96.org , судья Дмитрий Лукашевич признал его виновным и постановил наказать семью годами лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Именно такое наказание накануне запросила помощница прокурора Алина Касьянчик.

Иск о возмещении материального ущерба «Минсктрансу» будет рассматриваться отдельно в гражданском порядке.

Согласно обвинению, с 9 по 12 августа Дмитрий Кубарев призвал людей в интернете и оффлайн к активному участию в массовых беспорядках. А также сам организовывал массовые беспорядки и участвовал в них. Кроме того, он имел намерения изготовить «коктейль Молотова». Дмитрий не признал свою вину и заявил о пытках после задержания.