В Беларуси отмечают 103-ю годовщину провозглашения независимости БНР

Демократическая общественность Беларуси с 1989 года публично отмечает годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики уличными шествиями и митингами. В этом году массовое празднование запрещено властями.

Заявка на проведение Дня Воли с участием 30 тысяч человек была подана в Мингорисполком 9 марта от имени Белорусской социал-демократической партии (Грамада), общественного объединения «БНФ «Адраджэньне» и движения «За Свободу», передает БелаПАН .

22 марта стало известно, что милиция отказалась заключать договор с организаторами на охрану общественного порядка во время мероприятия. В ответе за подписью начальника ГУВД Мингорисполкома Михаила Гриба в качестве оснований для отказа указаны коронавирус, маршрут, который выбрали организаторы для шествия, а также призывы к проведению несанкционированных акций, размещенные в телеграм-каналах, в том числе экстремистского характера.

23 марта организаторы получили официальный ответ Мингорисполкома, который отклонил заявку на проведение уличной акции. Как сообщил БелаПАН один из организаторов мероприятия, лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, в ответе было указано несколько причин для отказа.

Например, отмечалось, что выбранный организаторами маршрут не соответствует требованиям закона. Хотя в 2018 году этот маршрут уже использовался на День Воли: шествие от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до пл. Парижской Коммуны, 1, митинг на площадке перед оперным театром.

Кроме того, Мингорисполком указывал на то, что у организаторов есть договор только с медиками, но нет договора с милицией и коммунальщиками, а без этих договоров власти не могут согласовать мероприятие.

Городские власти также считают, что организаторы нарушили закон, объявив в СМИ маршрут и дату мероприятия до получения ответа от исполкома.

«Ссылка [в ответе исполкома] на неоднократное якобы нарушение заявителями закона "О массовых мероприятиях", который запрещает публикацию, разглашение даты, места и времени мероприятия до получения разрешения, выглядит абсурдно, потому что это была наша принципиальная позиция — не разглашать и не озвучивать такие сведения. Вряд ли Цуран (заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — ред.) сможет найти хоть одну публикацию, где эти данные есть. Ну, наверное, кроме слов главы КГБ Тертеля, где такие данные озвучивались. Поэтому этот ответ исполкома выглядит как бездумное копирование других ответов с отказами, даже без вычитывания содержания», — сказал Губаревич.