В Беларуси отмечают 103-ю годовщину провозглашения независимости БНР
Демократическая общественность Беларуси с 1989 года публично отмечает годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики уличными шествиями и митингами. В этом году массовое празднование запрещено властями.
Заявка на проведение Дня Воли с участием 30 тысяч человек была подана в Мингорисполком 9 марта от имени Белорусской социал-демократической партии (Грамада), общественного объединения «БНФ «Адраджэньне» и движения «За Свободу», передает
22 марта стало известно, что милиция
23 марта организаторы
Например, отмечалось, что выбранный организаторами маршрут не соответствует требованиям закона. Хотя в 2018 году этот маршрут уже использовался на День Воли: шествие от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до пл. Парижской Коммуны, 1, митинг на площадке перед оперным театром.
Кроме того, Мингорисполком указывал на то, что у организаторов есть договор только с медиками, но нет договора с милицией и коммунальщиками, а без этих договоров власти не могут согласовать мероприятие.
Городские власти также считают, что организаторы нарушили закон, объявив в СМИ маршрут и дату мероприятия до получения ответа от исполкома.
«Ссылка [в ответе исполкома] на неоднократное якобы нарушение заявителями закона "О массовых мероприятиях", который запрещает публикацию, разглашение даты, места и времени мероприятия до получения разрешения, выглядит абсурдно, потому что это была наша принципиальная позиция — не разглашать и не озвучивать такие сведения. Вряд ли Цуран (заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — ред.) сможет найти хоть одну публикацию, где эти данные есть. Ну, наверное, кроме слов главы КГБ Тертеля, где такие данные озвучивались. Поэтому этот ответ исполкома выглядит как бездумное копирование других ответов с отказами, даже без вычитывания содержания», — сказал Губаревич.
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Независимость БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в Минске. В республике был закреплен государственный статус белорусского языка, открывались белорусские школы и гимназии, культурно-просветительские общества и театры, работали издательства, выходили белорусские газеты, велась работа по открытию университета. Власти также ввели паспорт гражданина БНР, узаконили государственную символику — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». В ряде стран Европы открылись дипломатические представительства БНР.
Однако в силу сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны. В декабре 1918 года правительство было вынуждено переехать в Вильню, затем — в Гродно. Тем не менее период БНР ряд историков рассматривает как первый этап государственного становления белорусской нации.