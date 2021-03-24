Лишь двое из десяти адвокатов смогли пройти внеочередную квалификационную комиссию при Минюсте

Из десяти адвокатов, вызванных 24 марта на внеочередную квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции, пройти ее смогли лишь двое.

Фото: ОНТ.

Как сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минюста, комиссия рассмотрела вопросы прекращения действия лицензий на право осуществления адвокатской деятельности.

Отмечается, что во втором полугодии 2020 года была проведена выборочная проверка деятельности Минской областной коллегии адвокатов по выполнению адвокатами лицензионных требований и условий осуществления адвокатской деятельности. В ходе проверки «выявлены факты нарушения отдельными адвокатами законодательства об адвокатуре», что и стало основанием для проведения внеочередной аттестации.

«Также проведена внеочередная аттестация адвоката Зикрацкого С.А., основанием для проведения которой послужили факты, свидетельствующие о ненадлежащем выполнении указанным адвокатом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.

В Минюсте утверждают, что в ходе аттестации некоторые адвокаты «показали низкий уровень знаний действующего законодательства, необходимых для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации».

Таким образом, по итогам внеочередной аттестации принято решение о соответствии адвокатов Вадима Коробко и Сергея Новикова требованиям законодательства. Условно аттестацию прошли Андрей Белохвост, Александр Емельяненко и Алексей Титов (с отсрочкой аттестации на шесть месяцев). Адвокаты Сергей Зикрацкий, Владислав Филипович, Ольга Баранчик и Борис Лесковский переаттестацию не прошли «вследствие недостаточной квалификации».

Кроме того, отметили в пресс-службе, квалификационная комиссия рассмотрела материалы в отношении адвоката Минской областной коллегии адвокатов Сергея Пичухи. Поводом послужил факт совершения Пичухой «административного правонарушения, выразившегося в нарушении установленного порядка проведения митинга». В итоге комиссия пришла к выводу, что этот проступок «не совместим со званием адвоката и влечет прекращение действия лицензии».

Также комиссия при Минюсте рассмотрела материалы о прекращении действия лицензий адвоката политика Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова Владимира Созончука и неаттестованных в начале марта адвокатов Андрея Барташевича, Елены Шинкаревич и Николая Ётки. Решение — невозможность продления лицензий.

Массовая аттестация адвокатов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированных делам, началась 3 марта. Тогда из семи вызванных на комиссию адвокатов ее прошел лишь один, трое не были аттестованы и еще трое прошли аттестацию условно.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой — Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других защитников Колесниковой — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела.

Кроме того, лицензий лишены адвокаты Юлия Леванчук, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон и другие.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI), Фонд Дж.Клуни «За справедливость» (CFJ), организация Lawyers for Lawyers (Нидерланды) вместе с Юридическим обществом Англии и Уэльса, Совет адвокатур и юридических ассоциаций Европы (CCBE), Хельсинкский фонд прав человека, а также авторитетные российские адвокаты.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в громких политических делах, говорилось в докладе верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, подготовленном к 46-й сессии Совета ООН по правам человека (прошла 22 февраля — 23 марта в Женеве).