Шокирующее открытие ученых: коронавирус не страшен тем, кто простужен

Неожиданное открытие сделали ученые из Университета Глазго (Шотландия). В ходе исследования ряда пациентов они обнаружили, что люди, которые перенесли простуду, то есть болели обычным ОРЗ или ОРВИ, на какое-то время застрахованы от коронавируса.

Иллюстрация: opiniojuris.org.

Как сообщает портал bloknot.ru , риновирус, вызывающий простуду, может защитить организм заболевшего от заражения коронавирусом. Правда, речь не идет о постоянном иммунитете против ковида, а только на то время, что риновирус находится в клетках, объясняют исследователи.

Такое утверждение основано на исследовании копии слизистой оболочки дыхательных путей человека. В частности, ученые несколько раз провели один и тот же опыт: «заразили» дыхательные пути коронавирусом и риновирусом. «Сценарий» течения болезни был всегда одинаковым: оба вируса (коронавирус и риновирус) попадают в организм одновременно, но риновирус оказывается «проворнее» и берет верх над коронавирусом, то есть сразу же захватывает клетку, не давая ковиду проникнуть в нее. Также ученые попробовали «запускать» оба эти вируса в разное время. В случае, если риновирус попадает в организм на 24 часа раньше, чем коронавирус, у последнего нет шансов вообще.

Доходчиво, что называется, «на пальцах», это открытие объясняет британское агентство ВВС: клетки организма в носу, горле и легких – это как ряд домов, и как только вирус попадает внутрь этих домов, он может оставить дверь открытой, чтобы впустить другие вирусы, а может закрыть ее за собой. Вирус гриппа, который считается одним из самых эгоистичных и распространенных в мире, ведет себя именно так.

Также исследователи выяснили, что риновирус, «захвативший» клетки, запускает иммунный ответ организма, лишая тем самым коронавирус возможности размножаться. Причем, ученые напомнили, что этот феномен уже сыграл свою роль во время эпидемии свиного гриппа. В 2009 году в некоторых странах Европы именно риновирус позволил отсрочить пандемию свиного гриппа.

В то же время шотландские ученые призвали человечество не расслабляться, предупредив: после простуды, как только риновирус покидает организм человека, открывается «вход» для коронавируса.