Возбуждено дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в больнице Молодечно

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о клевете (ст. 188 Уголовного кодекса) по факту размещения в одном из телеграм-каналов информации относительно смерти женщины в больнице Молодечно.

Александр Лукашенко во время посещения больницы в Молодечно. Фото: president.gov.by.

«Согласно материалам дела, неустановленное лицо 16 марта 2021 года в сети интернет распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал глава государства, — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. — Родственники и медицинские работники, возмущенные искажением фактов и их тиражированием, обратились в правоохранительные органы с просьбами разобраться в случившемся и дать правовую оценку циничному поступку».

Дело направлено в Следственный комитет для предварительного расследования.

16 марта телеграм-канал медицинской инициативы, выступающей за перемены, сообщил о том, что 12 марта в отделении кардиологии районной больницы в Молодечно умерла пациентка, к которой якобы не пропустили вызванного в срочном порядке реаниматолога. Сделали это, как утверждалось в сообщении, сотрудники службы безопасности Александра Лукашенко, который в тот день посещал Молодечно, в том числе медучреждение.

На следующий день телеграм-канал Министерства здравоохранения опубликовал комментарий главного врача Молодечненской ЦРБ Дарьи Колядич, которая подтвердила, что «12 марта в больнице от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца, скончалась родственница одной из медработниц», которая проходила лечение в кардиологическом корпусе больницы.

«Когда пациентке стало плохо, на помощь кардиологической бригаде пришел реаниматолог, который дежурил в этом корпусе, — отметила главврач больницы. — Несмотря на все усилия специалистов, пациентку спасти не удалось. К сожалению, люди умирают в больницах и время не выбирают».

Колядич обвинила авторов изначального сообщения в том, что они, «услышав слух, решили сделать из него политизированный пост — вне зависимости от реальной ситуации». По ее словам, информация была «извращена и подана специально для нагнетания реальной ситуации». Главврач заявила, что в больнице создано несколько реанимационных бригад и реаниматолог из корпуса № 3, который посещал Лукашенко, «не должен был бежать в кардиологический корпус».

20 марта телеграм-канал медицинской инициативы со ссылкой на анонимных врачей назвал ложью то, что «в каждом корпусе ежедневно есть реанимационная бригада», и заявил, что в день смерти пациентки в кардиологическом корпусе «работал один анестезиолог». В сообщении повторно утверждается, что срочно вызванного реаниматолога не пропустили сотрудники службы безопасности, а анестезиолог, «несмотря на полноценно оказанные реанимационные мероприятия и приложенные усилия», спасти пациентку не смог.