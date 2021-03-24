Анжелика Борис арестована на 15 суток, глава МИД Польши выразил протест

Председатель неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис арестована на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки 2021», сообщает портал СПБ.

Анжелика Борис.

Решение суда будет обжаловано, однако, исходя из практики белорусского правосудия, оно вряд ли будет отменено и Борис выйдет на свободу 7 апреля, уже после католической Пасхи, отмечается в релизе. По мнению СПБ, «преследование Анжелики Борис за реализацию уставных задач СПБ, а именно сохранение польских традиций и культуры среди польского меньшинства» является «актом запугивания всего польского меньшинства в Беларуси».

Задержание и решение суда в отношении Анжелики Борис недопустимы и противоречат международным стандартам, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, комментируя ситуацию вокруг лидера неофициального Союза поляков в Беларуси.

На своей странице в «Твиттере» глава польской дипломатии сообщил, что поднял этот вопрос на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, а также на переговорах с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Борис была задержана вечером 23 марта, она успела сообщить в «Фейсбуке», что ее везут в Ленинский РОВД Гродно. Вскоре после этого МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил протест в связи с задержанием руководителя СПБ.

До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После раскола общественного объединения в стране действует два Союза поляков — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции Беларуси, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).