Средняя зарплата в Беларуси снижается второй месяц подряд

Средняя номинальная начисленная заработная плата в феврале 2021 года по сравнению с январем снизилась на 12,9 рубля, или на 1%, и составила 1277,1 рубля, сообщает Белстат. Таким образом, средняя зарплата опустилась до 486 долларов в эквиваленте по текущему курсу Нацбанка.

Средняя зарплата снижается второй месяц подряд, отмечает БелаПАН . В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года ее размер сократился на 184,6 рубля, или на 12,5%, и составил 1290 рублей.

Наибольшая февральская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1850,8 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1037,6. В Брестской области средняя зарплата составила 1075,9 рубля, в Витебской — 1068 рублей, Гомельской — 1127,7 рубля, Гродненской — 1079,4 рубля, Минской — 1247,6 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в феврале она составила 5907,2 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 558,9 рубля. Разрыв составил 10,6 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — 2173,3 рубля (в том числе пассажирского транспорта — 2031,3, грузового — 3286,6); нефтепереработки — 2143,2; химической промышленности — 2072,1; горнодобывающей промышленности — 1985,4; телекоммуникационной отрасли — 1918,7; финансисты и страховщики — 1915,6; инженеры-проектировщики — 1862,7; работники головных организаций — 1825; ученые — 1683,8; работники производства прочих транспортных средств и оборудования — 1679,7; производства компьютеров и периферийного оборудования — 1665,2; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1570,5; оптовики — 1536,2 рубля.

Низкая зарплата у творческих работников — 705,7 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 719,4, социальных работников — 779 рублей.

Средняя февральская зарплата работников транспортной отрасли составила 1216,9 рубля, промышленности — 1315,4, строительства — 1243, розничной торговли — 1000,2, здравоохранения — 1276,6, образования — 914,3, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 885,1 рубля.

Эксперты отмечают, что в долларовом эквиваленте зарплаты могут упасть. «Средняя зарплата в стране в валютном эквиваленте сейчас находится примерно на том же уровне, что и восемь лет назад. При сохранении политического кризиса средняя зарплата будет снижаться к отметке 400 долларов в эквиваленте», — комментировал ранее БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Льва Львовского, в нынешней ситуации предпосылок для роста зарплат не будет:

«Недоверие к судебной системе подрывает возможности развития частного сектора, финансовое положение в госсекторе сложное, внешние условия для роста белорусской экономики также сейчас гораздо хуже, чем год назад, из-за влияния пандемии и реакции внешнего мира на политический кризис в Беларуси. Ожидать на этом фоне повышения благосостояния населения не приходится, скорее, вероятен обратный сценарий».