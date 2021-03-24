За оплеуху Азарёнку переводчица Ольга Калацкая приговорена к двум годам «домашней химии»

/ Общество
Просмотров: 99

Суд Фрунзенского района Минска приговорил переводчицу Ольгу Калацкую к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.

Калацкую обвинили в том, что она дважды ударила по лицу ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка.

Дело рассматривала судья Алла Скуратович, прокурор — Валерия Таратынко.

Калацкая полностью признала вину и в суде заявила, что сожалеет о поступке. Сперва она отказалась просить прощения у Азаренка, поскольку считает, что во время акции протеста он задавал людям вопросы о деталях биографии погибшего Романа Бондаренко и тем самым хотел показать, что действия и чувства присутствовавших ненастоящие и неискренние. Обвиняемая сказала, что именно это вызвало у нее такую реакцию. Позже Калацкая заявила, что «все же нарушила физические границы» пострадавшего, и поэтому извиняется. Азаренок принял извинения.

Телеведущий отметил в суде, что во время следствия ходатайствовал не привлекать Калацкую к ответственности. У него нет материальных претензий к ней, и он не считает себя оскорбленным.

Государственный обвинитель выступила против прекращения уголовного дела. Во время принятия решения по делу суд должен был рассмотреть ходатайство о примирении сторон.

Калацкая была задержана 15 января в своей минской квартире, как сообщили позже адвокату, по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Однако 19 января ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство): во время одной из акций протеста она несколько раз ударила сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка. Калацкая живет с матерью, которой необходим уход: 10 марта ей исполнилось 90 лет.

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык. Она также много работала с журналистами — преподавала им английский язык, делала переводы. Задержание Калацкой вызвало широкий общественный резонанс. С требованиями немедленно освободить переводчицу выступили Американский ПЕН-центр и канадская писательница Маргарет Этвуд.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 3 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политический приговор оплеуха пощечина Персона: Ольга Калацкая Григорий Азарёнок Алла Скуратович Валерия Таратынко Роман Бондаренко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Ольге Калацкой, которая дала пощечину Азаренку, светят два года «домашней химии»

Ольге Калацкой, которая дала пощечину Азаренку, светят два года «домашней химии»

Снял шорты перед милицейской машиной. Игорю Банцеру дали полтора года «химии»

Снял шорты перед милицейской машиной. Игорю Банцеру дали полтора года «химии»

Могилевчанина арестовали на два месяца за «3%» на асфальте

Могилевчанина арестовали на два месяца за «3%» на асфальте

«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ

«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ