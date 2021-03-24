За оплеуху Азарёнку переводчица Ольга Калацкая приговорена к двум годам «домашней химии»

Суд Фрунзенского района Минска приговорил переводчицу Ольгу Калацкую к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.

Калацкую обвинили в том, что она дважды ударила по лицу ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка.

Дело рассматривала судья Алла Скуратович, прокурор — Валерия Таратынко.

Калацкая полностью признала вину и в суде заявила, что сожалеет о поступке. Сперва она отказалась просить прощения у Азаренка, поскольку считает, что во время акции протеста он задавал людям вопросы о деталях биографии погибшего Романа Бондаренко и тем самым хотел показать, что действия и чувства присутствовавших ненастоящие и неискренние. Обвиняемая сказала, что именно это вызвало у нее такую реакцию. Позже Калацкая заявила, что «все же нарушила физические границы» пострадавшего, и поэтому извиняется. Азаренок принял извинения.

Телеведущий отметил в суде, что во время следствия ходатайствовал не привлекать Калацкую к ответственности. У него нет материальных претензий к ней, и он не считает себя оскорбленным.

Государственный обвинитель выступила против прекращения уголовного дела. Во время принятия решения по делу суд должен был рассмотреть ходатайство о примирении сторон.

Калацкая была задержана 15 января в своей минской квартире, как сообщили позже адвокату, по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Однако 19 января ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство): во время одной из акций протеста она несколько раз ударила сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка. Калацкая живет с матерью, которой необходим уход: 10 марта ей исполнилось 90 лет.

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык. Она также много работала с журналистами — преподавала им английский язык, делала переводы. Задержание Калацкой вызвало широкий общественный резонанс. С требованиями немедленно освободить переводчицу выступили Американский ПЕН-центр и канадская писательница Маргарет Этвуд.