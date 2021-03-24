Генеральный секретарь НАТО: Россия пытается вмешиваться в дела Беларуси

Россия пытается вмешиваться в дела Беларуси, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 24 марта в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО, в ходе которого прошла дискуссия о РФ. Трансляция велась на сайте альянса, сообщает БелаПАН .

Йенс Столтенберг. Фото: voennoedelo.com.

«Наши отношения с Россией остаются очень сложными, — констатировал генеральный секретарь военно-политического блока. — Несмотря на многолетнее давление и усилия по привлечению России к конструктивному диалогу, РФ усиливает репрессивные меры на своей территории и агрессивное поведение за ее пределами. Мы по-прежнему наблюдаем в России жестокое подавление политического инакомыслия. Мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального и других участников мирных демонстраций, которые были арестованы».

«За рубежом Россия осуществляет действия по подрыву и дестабилизации в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдову. Россия пытается вмешиваться в дела стран Западных Балкан, вмешивается в дела Беларуси. Россия продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи от Балтийского до Черного морей, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики», — заявил он.

По словам Столтенберга, на заседании глав МИД стран НАТО было указано на «осуществляемую Россией дезинформацию и пропаганду, ее попытки оказывать влияния на выборы, кибератаки и применение Россией химического оружия против политических противников» как на своей территории, так и за ее пределами.

Глава альянса заявил, что в ответ на действия России НАТО «осуществило крупнейшее за последнее поколение укрепление коллективной обороны», в частности усилило «защиту от гибридных и кибератак», продолжает работать с Евросоюзом и своими близкими партнерами, «чтобы обеспечить совместное реагирование на действия России». По его словам, подход НАТО к проблеме России двойственен и сочетает в себе «сдерживание и оборону и в то же время открытость к диалогу».

На пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО 1 декабря 2020 года у Столтенберга спросили, видит ли альянс возможность российского военного вмешательства в Беларусь на фоне протестов против режима Лукашенко. Генеральный секретарь организации ответил, что НАТО «поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси». По его словам, сейчас в Беларуси разгоняют мирные демонстрации и проявляют неуважение к фундаментальным правам человека.

«Народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа», — заявил Столтенберг.

На следующий день ситуация в Беларуси стала одной из тем очередного заседания министров иностранных дел государств — членов альянса. По ее итогам генеральный секретарь НАТО коротко отметил, что «и Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее — через инклюзивный политический диалог».

Александр Лукашенко, выступая 2 декабря прошлого года на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что в НАТО «создается военная группировка для захвата западных белорусских земель». «Скажите, как на это можно реагировать?» — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

О притязаниях на белорусскую территорию, которые якобы имеются за рубежом, он также высказался во время рассуждения о природе протестов в Беларуси. Так, по его словам, причиной «обострения ситуация» в стране стало «внешнее вмешательство». «Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», — заявил Лукашенко.

На совещании о белорусско-российском сотрудничестве в военной сфере 2 марта этого года Лукашенко сообщил, что вопросам обороны было уделено большое внимание в ходе его переговоров с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи.

«Мы видим, что происходит. Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать», — заявил Лукашенко.