Накануне Дня Воли происходят задержания, обыски и вызовы в милицию во многих городах Беларуси

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Белорусские правозащитники фиксируют задержания, обыски, вызовы на профилактические беседы в милицию и другие формы давления на граждан минимум в 12 городах.

 

В Сморгони правозащитника «Весны» Алеся Дергачева вызвали в РОВД, чтобы вручить предупреждение об ответственности за участие в массовых мероприятиях.

 

По данным правозащитного центра «Весна», в Минске утром 24 марта в пятый раз был задержан невролог Руслан Бадамшин. Сообщается о задержании белорусскоязычного блогера Егора Тубелевича, которого, по предварительным данным, подозревают в блокировании поездов в Лидском районе Гродненской области. По неизвестной причине задержаны студенты БГУ Артем Боярский и БНТУ Илья Сиянович. Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. На заседание совета коллегии адвокатов вызван защитник Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский.

У себя дома задержаны жители Молодечно (Минская область) Александр Новаш и Роман Анущенко. Известно, что Новаш в августе был осужден по ранее действовавшей ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В Островце (Гродненская область) в суд вызваны Людмила Сульжицкая и Илья Петунов по административному делу за события 18 февраля. В тот день как несанкционированное массовое мероприятие власти расценили аплодисменты людей в суде.

В Пинске (Брестская область) в милицию вызвали журналиста Андрея Якимуша, которого уже задерживали на прошлой неделе.

Сообщается об обысках в Бобруйске (Могилевская область) у местных активистов Галины Смирновой, Елены Чернявской и Владимира Михолапа. По неподтвержденной информации, сотрудники пытаются найти автора надписи «Фашисты».

В Гродно прокуратура проводит проверку выставки Алеся Пушкина, в рамках которой демонстрируется портрет представителя послевоенного антисоветского подполья Авгена Жихаря.

Со вчерашнего вечера в Светлогорске (Гомельская область) силовики пытаются найти активиста Дмитрия Дикуна, он не выходит на связь. Пропала также связь с местной активисткой Аленой Наумович.

В Сморгони (Гродненская область) правозащитника «Весны» Алеся Дергачева вызвали в РОВД, чтобы вручить предупреждение об ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.

В Новогрудке (Гродненская область) задержан местный житель Сергей Лаврущик, 23 марта как минимум у него и еще двух человек прошли обыски.

В Калинковичах (Гомельская область) силовики пришли к людям, которые в сентябре 2020 года привлекались к ответственности за участие в акциях протеста. Обыски прошли в доме предпринимателя и художницы Николая и Марины Михеевых, у активиста Николая Судаса. Всех увезли в РОВД. Члена Объединенной гражданской партии Александра Елисеева, который был независимым наблюдателем на выборах 2020 года, милиционеры забрали прямо из-под капельницы в местной больнице, где он проходит стационарное лечение. Елисееву предъявили постановление на обыск по ст. 188 УК (клевета) за сообщения в телеграм-чате.

В Новополоцке (Витебская область) задержан участник стачки бывший юрисконсульт «Нафтана» Александр Капшуль.

По информации правозащитников, в больнице находится могилевский активист Алексей Борисов, задержанный и сильно избитый 23 марта. За день до избиения его вызывали на профилактическую беседу к прокурору.
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