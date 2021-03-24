Анджей Почобут: начата новая волна антипольской пропаганды и кампании против польского меньшинства

Главу неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис будут судить по административной статье за проведение в Гродно праздника Казюки (ст. 24.23 КоАП — проведение несанкционированного массового мероприятия).

Анджей Почобут. Фото: БелаПАН.

До суда Борис останется в изоляторе, сообщил член союза поляков Анджей Почобут. Лидер объединения была задержана вечером 23 марта и доставлена на допрос в Ленинский РОВД Гродно.

Как считает Почобут, Казюки — лишь формальный повод для задержания Борис. «Мы являемся свидетелями новой волны антипольской пропаганды и кампании против польского меньшинства», — заявил он. Активист напомнил, что 12 марта задержали директора польской общественной школы в Бресте Анну Панишеву. С тех пор она находится под стражей по подозрению в разжигании межнациональной розни (статья 130 УК), но, по словам Почобута, ей до сих пор не предъявили обвинение. Школу закрыли после задержания директора, учителей вызывают на допросы.

«Польскую школу разгромили. Мы наблюдаем эскалацию, наблюдаем сильный удар [по польской диаспоре]. Государственные СМИ уделяют много внимания очернению Польши и ее истории и изображают проживающих в Беларуси поляков как пятую колонну, угрожающую режиму Александра Лукашенко», — заявил Почобут.

Он также напомнил, что по настоянию белорусских властей из Гродно 13 марта выехали два польских дипломата, в том числе генеральный консул Ярослав Ксёнжек. В Гродно остался только один польский консул.

«Режим Александра Лукашенко переживает политический и экономический кризис, что требует отвлечь внимание общества от этой ситуации. Польша будет внешним врагом, польское меньшинство в Беларуси будет внутренним», — считает Почобут.

Анжелику Борис уже судили за организацию традиционного праздника Казюки в 2019 году. Тогда ее освободили от ответственности за «малозначительность нарушения».

Как сообщалось, МИД Польши выразил протест в связи с задержанием вечером 23 марта в Гродно Анжелики Борис и вызвал временного поверенного в делах Беларуси. «Представитель белорусской дипломатии получил однозначный сигнал, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси, касающимся защиты национальных меньшинств, и двусторонним польско-белорусским обязательствам, касающимся защиты польского меньшинства», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Деятельность Союза поляков в Беларуси сосредоточена на сохранении польской культуры и традиций, поддержке польского образования и обучении польскому языку», — подчеркивает МИД. По мнению Варшавы, арест Борис, избранной на днях председателем СПБ на очередной срок, равносилен ликвидации польской идентичности и наносит удар не только по добрым отношениям с Польшей, но и по традиционному белорусскому мультикультурализму.

МИД Польши призвал немедленно освободить Борис и прекратить произвольное преследование представителей польского меньшинства.

В октябре минувшего года из Беларуси выслали 32 польских дипломата. 21 декабря Беларусь закрыла наземные границы, в том числе с Польшей, на въезд и выезд «из-за коронавируса». Пересекать границу можно лишь в редких исключениях. Неоднократно после президентских выборов 2020 года Александр Лукашенко обвинял Польшу в том, что она пытается разжечь революцию в Беларуси, а также, что Польша хочет забрать себе Гродненскую область после распада Беларуси.