Агентство Standard & Poor's сохранило негативный прогноз по Беларуси

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's провело очередную оценку суверенного кредитного рейтинга Беларуси, по результатам которой долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте остались без изменений на уровне B, сохранив «негативный» прогноз.

«Рейтинги Беларуси, по мнению агентства, поддерживаются умеренным уровнем государственного долга, гибким режимом валютного курса и финансовой поддержкой со стороны России», — говорится в сообщении Минфина, передает БелаПАН.

Сохранение негативного прогноза, уточняет министерство, отражает позицию S&P о рисках для финансовой стабильности банковской системы, c учетом частичного оттока депозитов в 2020 году и повышенного спроса на иностранную валюту.

Ассоциированный директор Standard & Poor`s Максим Рыбников ранее в комментарии БелаПАН отмечал, что политические события усиливают экономические риски в Беларуси. Агентство прогнозирует, что рост экономики Беларуси в 2021 году составит 0,5%.
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Тэги: Standard & Poor's Минфин

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