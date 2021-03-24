Адвокат Сергей Зикрацкий не прошел аттестацию

Квалификационная комиссия при Министерстве юстиции не аттестовала Сергея Зикрацкого. В скором времени он будет лишен лицензии.

Источник: t.me/rada_vision

Основанием для вызова на переаттестацию стал ряд комментариев Зикрацкого в СМИ, сообщили в пресс-службе Координационного совета. Министерство юстиции посчитало, что эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей.

С момента выборов в Беларуси это уже 8-й случай запрета адвокатам на профессиональную деятельность. Ранее лицензий лишили двоих адвокатов Марии Колесниковой — Людмилу Казак и Александра Пыльченко, а также члена КС Михаила Кирилюка.