Девятнадцать стран поддержали создание Международной платформы для Беларуси
«Мы солидарны с белорусским народом в его требовании перехода к демократии», — говорится в совместном заявлении 19 западных стран в связи с созданием международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности.
Заявление, текст которого публикует правозащитный сайт
В заявлении подчеркивается: «Поскольку в Беларуси с ее культурой безнаказанности ежедневно происходят нарушения прав человека, существует острая необходимость надлежащим образом собрать и обеспечить безопасное хранение доказательств и документации в соответствии с международными стандартами.
Подписавшие заявление страны выразили полную поддержку деятельности международной платформы и считают ее важным вкладом в работу по обеспечению ответственности виновных за нарушения прав человека в Беларуси.