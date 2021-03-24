Девятнадцать стран поддержали создание Международной платформы для Беларуси

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«Мы солидарны с белорусским народом в его требовании перехода к демократии», — говорится в совместном заявлении 19 западных стран в связи с созданием международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности.

Источник: t.me/viacorka

Заявление, текст которого публикует правозащитный сайт spring96.org, подписали Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Эстония.

В заявлении подчеркивается: «Поскольку в Беларуси с ее культурой безнаказанности ежедневно происходят нарушения прав человека, существует острая необходимость надлежащим образом собрать и обеспечить безопасное хранение доказательств и документации в соответствии с международными стандартами. Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности взяла на себя обязательство по сбору, обработке, проверке и сохранению информации, документации и свидетельств серьезных нарушений международных норм в области прав человека, совершенных в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и в последующий период».

Подписавшие заявление страны выразили полную поддержку деятельности международной платформы и считают ее важным вкладом в работу по обеспечению ответственности виновных за нарушения прав человека в Беларуси.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Международная платформа переговоры права человека в Беларуси

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