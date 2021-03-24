Зампредседателя БАЖ Горецкого допросили в СК
Заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Бориса Горецкого 24 марта допросили в Следственном комитете.
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16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Обыски прошли в офисе БАЖ, у председателя организации Андрея Бастунца и его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.
Белорусская ассоциация журналистов — официально зарегистрированная организация, член Международной федерации журналистов.