Зампредседателя БАЖ Горецкого допросили в СК

Заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Бориса Горецкого 24 марта допросили в Следственном комитете.

Председатель БАЖ Андрей Бастунец и его заместитель Борис Горецкий. Фото: BAJ.by

Как сообщил БелаПАН Горецкий, он давал показания в качестве свидетеля в рамках дела по ст. 342 Уголовного кодекса. «Допрос длился около двух часов. Ничего нового из того, что раньше было изъято в ходе февральского обыска в офисе и оставалось у них, не вернули. В СК остаются компьютеры, карточки учета членов БАЖ и мои личные вещи — мобильные телефоны и деньги», — сказал замглавы БАЖ.

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Обыски прошли в офисе БАЖ, у председателя организации Андрея Бастунца и его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.

Белорусская ассоциация журналистов — официально зарегистрированная организация, член Международной федерации журналистов.