В Волынской области задержали агента белорусского КГБ

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Украинская контрразведка пресекла шпионскую деятельность агента белорусского Комитета госбезопасности, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Служба безопасности установила, что агент был завербован КГБ Беларуси и отправлен на территорию Украины для выполнения «разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности».

В СБУ уточнили, что кураторы также требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

В Комитете госбезопасности Беларуси от комментариев отказались. «Там комментировать нечего», — заявил БелаПАН официальный представитель ведомства Андрей Ярош.
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Тэги: СБУ контрразведка Беларусь-Украина шпион КГБ Персона: Андрей Ярош Город: Киев

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