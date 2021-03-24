СК завершил расследование дела об угрозе применения насилия в отношении милиционеров в Витебске

Трое мужчин нанесли правоохранителям не менее 12 травмирующих воздействий.

По данным следствия, ночью 3 января в милицию поступило сообщение о том, что соседи мешают отдыхать. Дверь квартиры, в которой было шумно, правоохранителям открыл ее 24-летний собственник. В ходе разговора он стал вести себя вызывающе.

Когда сотрудник милиции пресекал совершение им административных правонарушений, последний оказал сопротивление и вместе со своими двумя приятелями нанесли правоохранителям не менее 12 травмирующих воздействий.

Троих мужчин задержали и будут судить.