Минздрав приостановил деятельность 28 аптек из-за больших цен
За нарушения требований законодательства Министерством здравоохранения принято решение о приостановлении розничной реализации лекарств в 28 аптеках Минска, Гомеля, Бобруйска и Жодино.
По сообщению пресс-службы КГК, ведомство провело мониторинг 130 аптек по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарственные средства, а также соблюдения требований законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности.
Установлено, что практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты.
Некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарства.