Минздрав приостановил деятельность 28 аптек из-за больших цен

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За нарушения требований законодательства Министерством здравоохранения принято решение о приостановлении розничной реализации лекарств в 28 аптеках Минска, Гомеля, Бобруйска и Жодино.

Источник: pixabay.com

По сообщению пресс-службы КГК, ведомство провело мониторинг 130 аптек по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарственные средства, а также соблюдения требований законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности.

Установлено, что практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты.

Некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарства.
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Тэги: КГК аптеки цены

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