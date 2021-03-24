Минздрав приостановил деятельность 28 аптек из-за больших цен

За нарушения требований законодательства Министерством здравоохранения принято решение о приостановлении розничной реализации лекарств в 28 аптеках Минска, Гомеля, Бобруйска и Жодино.

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По сообщению пресс-службы КГК, ведомство провело мониторинг 130 аптек по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарственные средства, а также соблюдения требований законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности.

Установлено, что практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты.

Некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарства.