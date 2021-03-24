В Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом — более 5000

В Украине за сутки госпитализировали 5438 пациентов с коронавирусом. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 17 марта, тогда в больницу попали 4887 человек.

Фото: dumskaya.net

Рост количества госпитализированных зафиксирован на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. За минувшие сутки в Украине обнаружили более 14 тысяч инфицированных и рекордное количество смертей за все время пандемии — 342. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Минздрав расширил красную зону, там находятся уже девять регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская и Черновицкая области.

Вводить общенациональный локдаун пока не планируют.