Четыре человека пострадали при столкновении двух авто и троллейбуса в Минске

На площади Ванеева произошла авария с участием троллейбуса, «Рено» и «Шевроле».

По предварительной информации столичной ГАИ, водитель автомобиля «Рено» двигался по Партизанскому проспекту, проехал на запрещающий сигнал светофора на круговом перекрестке площади Ванеева и столкнулся с троллейбусом. От удара автомобиль отбросило в «Шевроле», двигавшийся позади троллейбуса.

Травмы получили водитель «Рено» и три его пассажира, среди которых два несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали.