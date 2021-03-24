Четыре человека пострадали при столкновении двух авто и троллейбуса в Минске

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На площади Ванеева произошла авария с участием троллейбуса, «Рено» и «Шевроле».

По предварительной информации столичной ГАИ, водитель автомобиля «Рено» двигался по Партизанскому проспекту, проехал на запрещающий сигнал светофора на круговом перекрестке площади Ванеева и столкнулся с троллейбусом. От удара автомобиль отбросило в «Шевроле», двигавшийся позади троллейбуса.

Травмы получили водитель «Рено» и три его пассажира, среди которых два несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали.
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Тэги: столкновение автомобилей столкновение с троллейбусом ДТП Город: Минск

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