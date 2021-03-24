Польский МИД вызвал временного поверенного в делах Беларуси в связи с задержанием Анжелики Борис
МИД Польши выразил протест в связи с задержанием вечером 23 марта в Гродно лидера неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис и вызвал временного поверенного в делах Беларуси.
«Министерство иностранных дел выражает протест против
«Деятельность Союза поляков в Беларуси сосредоточена на сохранении польской культуры и традиций, поддержке польского образования и обучении польскому языку», — подчеркивает МИД. По мнению Варшавы, арест Борис, избранной на днях председателем СПБ на очередной срок, равносилен ликвидации польской идентичности и наносит удар не только по добрым отношениям с Польшей, но и по традиционному белорусскому мультикультурализму.
После задержания Борис успела сообщить в «Фейсбуке», что ее везут в Ленинский РОВД Гродно. По неподтвержденной информации, в ее отношении начат административный процесс.
|До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После раскола общественного объединения в стране действует два Союза поляков — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции Беларуси, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).