Лидера ОГП Николая Козлова доставили из изолятора на Окрестина в госпиталь МВД
Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП), член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Николай Козлов доставлен из изолятора на Окрестина в госпиталь МВД. Об этом сообщается на официальной странице ОГП в «Фейсбуке».
Козлов был задержан вечером 22 марта в Минске недалеко от своего дома. На него составили протокол за неподчинение сотрудникам силовых структур (ст. 24.3 обновленного КоАП) и водворили в изолятор на Окрестина.
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Ранее (30 декабря, 5 и 11 января) в Следственном комитете Козлов на допросах в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС трижды отказывался давать подписку о неразглашении. На него составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в РОВД. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП на Окрестина.