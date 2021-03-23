Виктор Бабарико заявил отвод суду в связи с тем, что ему не дают реализовать свое право на защиту

В ходе процесса в Верховном суде по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 23 марта Виктор Бабарико заявил отвод составу суда, однако он был отклонен. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал Бабарико.

Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико.

Как рассказал адвокат Дмитрий Лаевский, сегодня Бабарико не дали выступить, хотя такая возможность предусмотрена на любой стадии процесса. «Суд согласился с мнением прокурора и решил, что Бабарико будет давать показание не первым, а практически одним из последних. Хотя мы настаивали, что он должен первым давать показания», — сказал Лаевский.

После этого Виктор Бабарико заявил, что «если невозможно воспользоваться базовыми правами — он не может доверять этому процессу и его результату», сообщил Лаевский. «А раз так, он сделал заявление об отводе суду, заявив, что ему не дают реализовать свое право на защиту», — добавил адвокат.

Защитники Бабарико поддержали отвод.

Однако гособвинение отклонило это требование. Суд также отклонил его после короткого совещания.

Лаевский также сообщил, что защите Бабарико не позволили заявить ряд ходатайств, в том числе о вызове и допросе свидетелей.

Как сообщалось, накануне в ходе возобновившегося в Верховном суде после месячного перерыва процессе Виктор Бабарико заявил в суде о непризнании вины

Процесс по делу «Белгазпромбанка», который до ухода в политику возглавлял Бабарико, начался 17 февраля в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации было отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. Заявку БелаПАН на освещение процесса отклонили без объяснения причин, некоторым медиа отказали в аккредитации из-за «нехватки мест». Известно, что аккредитацию получили ряд белорусских государственных и российских СМИ. Представители негосударственных СМИ не смогли попасть и на предварительное заседание по делу 4 февраля. Здание суда в тот день было закрыто для посетителей и окружено металлическими ограждениями, вокруг дежурили силовики.

До начала основного процесса пресс-служба Верховного суда сообщила, что с шестью обвиняемыми по делу «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». Виктор Бабарико вину не признал и на сделку со следствием не пошел.

23 февраля стало известно, что в суде объявлен перерыв в связи с болезнью одного из членов состава суда.

Дело было возбуждено летом прошлого года, через месяц после того как Бабарико объявил об участии в президентской кампании и покинул должность председателя правления «Белгазпромбанка». 11 июня 2020 года в головном офисе банка прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.

18 июня задержали Бабарико. Бывшему банкиру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса (получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере).