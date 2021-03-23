Виктор Бабарико заявил отвод суду в связи с тем, что ему не дают реализовать свое право на защиту
В ходе процесса в Верховном суде по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 23 марта Виктор Бабарико заявил отвод составу суда, однако он был отклонен. Об этом сообщает
Как рассказал адвокат Дмитрий Лаевский, сегодня Бабарико не дали выступить, хотя такая возможность предусмотрена на любой стадии процесса. «Суд согласился с мнением прокурора и решил, что Бабарико будет давать показание не первым, а практически одним из последних. Хотя мы настаивали, что он должен первым давать показания», — сказал Лаевский.
После этого Виктор Бабарико заявил, что «если невозможно воспользоваться базовыми правами — он не может доверять этому процессу и его результату», сообщил Лаевский. «А раз так, он сделал заявление об отводе суду, заявив, что ему не дают реализовать свое право на защиту», — добавил адвокат.
Защитники Бабарико поддержали отвод.
Однако гособвинение отклонило это требование. Суд также отклонил его после короткого совещания.
Лаевский также сообщил, что защите Бабарико не позволили заявить ряд ходатайств, в том числе о вызове и допросе свидетелей.
Как сообщалось, накануне в ходе возобновившегося в Верховном суде после месячного перерыва процессе Виктор Бабарико заявил в суде о непризнании вины
Процесс по делу «Белгазпромбанка», который до ухода в политику возглавлял Бабарико, начался 17 февраля в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации было отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. Заявку БелаПАН на освещение процесса отклонили без объяснения причин, некоторым медиа отказали в аккредитации из-за «нехватки мест». Известно, что аккредитацию получили ряд белорусских государственных и российских СМИ. Представители негосударственных СМИ не смогли попасть и на предварительное заседание по делу 4 февраля. Здание суда в тот день было закрыто для посетителей и окружено металлическими ограждениями, вокруг дежурили силовики.
До начала основного процесса пресс-служба Верховного суда сообщила, что с шестью обвиняемыми по делу «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». Виктор Бабарико вину не признал и на сделку со следствием не пошел.
23 февраля стало известно, что в суде объявлен перерыв в связи с болезнью одного из членов состава суда.
Дело было возбуждено летом прошлого года, через месяц после того как Бабарико объявил об участии в президентской кампании и покинул должность председателя правления «Белгазпромбанка». 11 июня 2020 года в головном офисе банка прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.
18 июня задержали Бабарико. Бывшему банкиру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса (получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере).