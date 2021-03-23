По мнению медиков, бородачи могут продлить пандемию коронавируса

/ Мир
Просмотров: 86

Отказ от бритья бороды может повлиять на распространение коронавируса в мире, заявили врачи. Медицинская маска эффективно защищает от вируса, лишь когда плотно прилегает к лицу. Поэтому обладатели растительности на лице, в зависимости от длины и толщины бороды, не могут чувствовать себя в полной безопасности, утверждает портал doctorpiter.ru.

 

Фото: pixabay.com.

 

«Свободное ношение маски, а также зазор между маской и лицом увеличивает вероятность инфицирования, — цитирует CNN Мону Гохара, доктора Йельской школы медицины. — Так что, если ваша маска не прилегает к лицу должным образом, вы серьезно рискуете».

Согласно исследованию, проведенному в декабре 2020 года, использование масок не дает 100-процентной защиты, но может снизить количество новых заражений коронавирусом почти на 50%. Так что бородачи могут быть причастны к дальнейшему распространению COVID-19 на планете и продлению пандемии, говорят эксперты.

«Зазор между маской и лицом всего в 0,2 миллиметра может привести к тому, что от 2% до 8% вдыхаемой воздушно-капельной смеси, легко попадет в маску без фильтра», — сказал Робинсон Перик, научный сотрудник Гамбургского университета. — И чем больше зазор, тем выше процент вдыхаемого воздуха, попадающего в маску».

 

Иллюстрация: Фото: cdc.gov.

 

Любопытно, что еще в 2017 году Центр по контролю и профилактике заболеваний в США опубликовал инфографику, какая форма бороды не помешает правильному ношению респиратора и маски. Зелеными галочками отмечены приемлемые «прически для лица», крестиками — не рекомендуемые.

Эксперты признают, что есть ситуации, когда сбрить бороду невозможно по каким-то причинам. Например, у некоторых мужчин чувствительная кожа не терпит прикосновения острых лезвий, и бритье вызывает воспаление или раздражение на коже.

Не бреют бороды и некоторые последователи ислама, а также иудеи. Хотя, есть и удивительные примеры. Недавно два врача-сикха сбрили растительность на лице, чтобы лечить пациентов, несмотря на то, что касаться ножницами волос на теле им категорически запрещает вера.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ношение бороды коронавирус Персона: Мона Гохар Робинсон Перик

Другие материалы на эту тему:

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?