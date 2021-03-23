По мнению медиков, бородачи могут продлить пандемию коронавируса

Отказ от бритья бороды может повлиять на распространение коронавируса в мире, заявили врачи. Медицинская маска эффективно защищает от вируса, лишь когда плотно прилегает к лицу. Поэтому обладатели растительности на лице, в зависимости от длины и толщины бороды, не могут чувствовать себя в полной безопасности, утверждает портал doctorpiter.ru .

Фото: pixabay.com.

«Свободное ношение маски, а также зазор между маской и лицом увеличивает вероятность инфицирования, — цитирует CNN Мону Гохара, доктора Йельской школы медицины. — Так что, если ваша маска не прилегает к лицу должным образом, вы серьезно рискуете».

Согласно исследованию, проведенному в декабре 2020 года, использование масок не дает 100-процентной защиты, но может снизить количество новых заражений коронавирусом почти на 50%. Так что бородачи могут быть причастны к дальнейшему распространению COVID-19 на планете и продлению пандемии, говорят эксперты.

«Зазор между маской и лицом всего в 0,2 миллиметра может привести к тому, что от 2% до 8% вдыхаемой воздушно-капельной смеси, легко попадет в маску без фильтра», — сказал Робинсон Перик, научный сотрудник Гамбургского университета. — И чем больше зазор, тем выше процент вдыхаемого воздуха, попадающего в маску».

Иллюстрация: Фото: cdc.gov.

Любопытно, что еще в 2017 году Центр по контролю и профилактике заболеваний в США опубликовал инфографику, какая форма бороды не помешает правильному ношению респиратора и маски. Зелеными галочками отмечены приемлемые «прически для лица», крестиками — не рекомендуемые.

Эксперты признают, что есть ситуации, когда сбрить бороду невозможно по каким-то причинам. Например, у некоторых мужчин чувствительная кожа не терпит прикосновения острых лезвий, и бритье вызывает воспаление или раздражение на коже.

Не бреют бороды и некоторые последователи ислама, а также иудеи. Хотя, есть и удивительные примеры. Недавно два врача-сикха сбрили растительность на лице, чтобы лечить пациентов, несмотря на то, что касаться ножницами волос на теле им категорически запрещает вера.