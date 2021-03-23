МИД выясняет обстоятельства задержания в Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана, сообщил БелаПАН пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Задержание бизнесмена в аэропорту. Фото: скриншот видео.

«Мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам, — заявил Глаз. — Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим».

О задержании белорусского бизнесмена сообщило африканское издание Daily Maverick. Как пишет газета, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой.

Источник, близкий к действующей администрации президента ДРК Феликса Чисекеди, подтвердил факт задержания Зингмана. Он сказал, что после встречи с Кабилой Зингман вылетел из Киншасы в Лубумбаши, где был допрошен полицией о его бизнесе в ДРК. Источник утверждает, что он не смог объяснить причину своего визита в Конго.

По данным издания, Зингман имеет гражданство двух стран — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать».

Другой источник в ДРК утверждает, что Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту, отношения которого с его преемником считаются напряженными. Источник сказал, что нет никаких доказательств того, что Кабила приглашал на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию.

Зингман является почетным консулом Зимбабве в Беларуси.