В Гродно задержана Анжелика Борис — лидер неофициального Союза поляков Беларуси

В Гродно задержана лидер неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелика Борис.

По информации БелаПАН , она успела сообщить в «Фейсбуке», что ее везут в Ленинский РОВД.

Что стало причиной задержания, пока не известно.

До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После раскола общественного объединения в стране действует два союза поляков — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции Беларуси, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола.