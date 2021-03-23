В Гродно задержана Анжелика Борис — лидер неофициального Союза поляков Беларуси

/ Общество
Просмотров: 581

В Гродно задержана лидер неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелика Борис.

 

 

По информации БелаПАН, она успела сообщить в «Фейсбуке», что ее везут в Ленинский РОВД.

Что стало причиной задержания, пока не известно.

До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После раскола общественного объединения в стране действует два союза поляков — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции Беларуси, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: лидер неофициального Союза поляков Беларуси задержание Персона: Анжелика Борис Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Директора Гродненского детского хосписа будут судить за участие в митинге

Директора Гродненского детского хосписа будут судить за участие в митинге

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

По полочкам. Что делать, если вашего близкого задержали

По полочкам. Что делать, если вашего близкого задержали

«Волокли в одних трусах и майке». Задержан оппозиционный активист Сергей Спарыш

«Волокли в одних трусах и майке». Задержан оппозиционный активист Сергей Спарыш