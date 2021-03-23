Суд над лидером ОГП Николаем Козловым отложен — ему вызывали скорую помощь
Суд Центрального района Минска 23 марта начал рассматривать административное дело председателя Объединенной гражданской партии (ОГП), члена основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Николая Козлова.
Глава ОГП был задержан накануне вечером в Минске недалеко от своего дома и водворен в изолятор на Окрестина. На него составили протокол за неподчинение сотрудникам силовых структур (ст. 24.3 обновленного КоАП).
Как сообщила
«Он рассказал, что находится в одноместной камере, где кроме него содержатся еще семь человек. На пол камеры вылили около 20 литров концентрированного раствора хлора. Также Николай ходатайствовал, чтобы ему дали возможность ознакомиться с материалами дела, но судья сказал, что с материалами он будет знакомиться путем их оглашения в процессе», — рассказала Ковалева.
Примерно через сорок минут после начала процесса связь с Козловым прервалась, в суде был объявлен перерыв. «Затем к нам подошла секретарь суда и сообщила, что Николаю вызвали скорую помощь, нужно ждать, сможет ли он продолжать участие в процессе», — отметила замглавы ОГП.
В итоге судебное заседание отложили «до уточнения вопроса о состоянии здоровья» Козлова. «Участникам процесса дата будет сообщена дополнительно», — добавила Ковалева.
Ранее (30 декабря, 5 и 11 января) в Следственном комитете Козлов на допросах в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС трижды отказывался давать подписку о неразглашении. На него составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в РОВД. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП на Окрестина.
10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).
Сам Козлов подчеркивал, что никакой секретной информации не разглашал. «Кроме того, что я сказал, что дело о Координационном совете сфабриковано и люди сидят невинно. Свою некомпетентность эти следователи пытаются скрыть подписками о неразглашении. Следственная группа расценила мой отказ давать подписку о неразглашении как административное правонарушение, хотя я воспользовался своим законным правом. Рассказываю все как есть, так как думаю, что таким образом помогу другим людям», — цитировал лидера ОГП телеграм-канал Координационного совета.