Правозащитники признали политзаключенными еще десять человек

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными еще десять человек. Соответствующее заявление правозащитных организаций опубликовано на сайте spring96.org .

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Правозащитное сообщество, говорится в заявлении, признало политзаключенными осужденных по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции или сопротивлении с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 Уголовного кодекса).

Политзаключенными признаны: Владимир Малаховский (осужден на 3,5 года лишения свободы по ст. 364 УК), Иван Ракить (2,5 года по ст. 363 УК), Никита Кочур (4 года по ст. 363 УК), Андрей Расулов (3 года по ст. 363, ч. 1 ст. 342 УК), Сергей Бекаревич (2,5 года по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК), Виктор Шмигальский (2,5 года по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК), Илья Патрушев (2,5 года по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК), Андрей Шевчук (2,5 года по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК), Владислав Устин (3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по ст. 364 УК), Вадим Лукович (2 года лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК).

«Мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения, — говорится в заявлении правозащитников. — Насильственное прекращение собраний и применение физической силы, а тем более специальных средств и оружия к протестующим, должно осуществляться только как крайняя мера, в случаях, когда поведение участников собрания носит насильственный характер, что представляет реальную угрозу национальной и общественной безопасности, жизни и здоровью граждан».

«Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка», — считают представители правозащитного сообщества.

«Согласно руководству по определению понятия «политический заключенный», насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств, и если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных», — констатируют правозащитники.

Мониторинг судебных заседаний, говорится в заявлении, показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста».

«Продолжительность или условия лишения свободы по приговорам, вынесенным в отношении участников протестных собраний, явно непропорциональны (неадекватны) правонарушению, по которому эти лица были признаны виновными, — заявляют правозащитники. — В ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ. Причем решения суда о проведении закрытых заседаний не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению».

«Все эти обстоятельства дают основания утверждать, что преследование указанных лиц носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключенными», — резюмируют правозащитники.

Документ подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, «Инициатива FORB», РОО «Правовая инициатива», консультационный центр «Хьюман Константа», Центр правовой трансформации Lawtrend.

Таким образом, количество политзаключенных в стране выросло до 298.