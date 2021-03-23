Система катапультирования убила трех летчиков перед вылетом ракетоносца Ту-22

На аэродроме под Калугой (РФ) после срабатывания катапульт при запуске двигателей бомбардировщика Ту-22м3 погибли трое членов экипажа, включая командира полка, который сидел на месте инструктора. Трагедия произошла 23 марта, сообщают «Новые Известия» .

Фото: Министерство обороны РФ.

По информации Министерства обороны России, система катапультирования сработала у самолета перед вылетом нештатно, в результате этого три члена экипажа получили смертельные травмы — из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов они получили несовместимые с жизнью травмы при приземлении. Для проведения технического обследования самолета и установления причин случившегося на аэродром направлена комиссия Воздушно-космических сил РФ.

В эфире Радио Sputnik своей версией случавшегося поделился генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. По его словам, такие инциденты крайне редки, хотя возможны:

«Это очень редкое явление. Крайне редкое. На моей памяти был на Су-24 такой случай. Там автоматика сработала, и чисто механические действия были: зацепилась держка (ручка катапультирования) штурвала управления за ручку управления – так все произошло. Потом довели кресло до, так сказать, нормы: укоротили эти держки буквально на несколько сантиметров, и проблема была ликвидирована. А сейчас электрическая часть, скорее всего, отказала, замкнула.

По мнению Владимира Попова, к замыканию могли привести погодные факторы и их недоучет при эксплуатации: «Влага была, морозы были. Сколько стоял самолет, как – не известно. Начали прогрев, и вот… Все же от электрики зависит. Электрический импульс, его наведение могло пройти по проводам – короткое замыкание, еще что-то такое, внезапное. То есть, этого импульса достаточно для того, чтобы поджечь пиропатроны. А пиропатроны срабатывают – это практически пушечный выстрел, и пошло…».

Ту-22М3 — модернизированный вариант советского ТУ-22М2, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения цели на территории противника. Самолет может развивать скорость до 2300 километров в час. На вооружении у России находится до 60 таких машин.