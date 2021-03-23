Семейный инклюзив-театр «і» готовит премьеру спектакля «Огонь и Лёд» — с 3D-декорациями

К своему пятилетию Семейный инклюзив-театр «і» готовит премьеру спектакля «Огонь и лед». Это будет первая в Беларуси постановка, созданная с помощью технологии virtual production.

«Огонь и Лёд» — импровизационный пластический спектакль-притча о творческом начале человека, история поколений, сменяющих друг друга, и любви, освещающей все вокруг себя.

В центре сюжета, придуманного руководителем театра Ириной Пушкаревой, — Мастер, который каждую работу делает похожей на свою Музу, но лучшая из всех — это их дети и ученики, которые потом сами становятся Мастерами.

Технология virtual production, с помощью которой сделана постановка, позволяет объединить виртуальную реальность с живыми людьми и настоящими предметами. Для этого на сцене установлены светодиодные экраны, на которые выводятся цифровые эффекты и 3D-декорации, созданные компанией BY Movie Production.

Главные роли исполняют артисты Большого театра оперы и балета Беларуси Марина Вежновец и Юрий Ковалев, артисты Екатерина Зиновьева-Провалинская и Михаил Самусенко, режиссеры, педагоги, актеры Семейного инклюзив-театра «і» и квинтет музыкантов: Александра Сандлер (клавиши), Карен Карапетян (скрипка), Антон Машкало (флейта), Богдан Довгяло (виолончель), Даниил Залесский (ударные, перкуссия).

Первый показ спектакля «Огонь и Лёд» состоится 24 апреля на сцене Дворца культуры Минского автомобильного завода. Билеты можно приобрести на сайте билетного оператора kvitki.by .

Семейный инклюзив-театр «i» создан в 2016 году на базе театральной студии Ирины Пушкаревой при генеральной поддержке компании A1. В рамках занятий студийцы, включая ребят с аутизмом, обучаются хореографии, пластике, вокалу, актерской игре, общению друг с другом.

Основная задача театра — постановка профессиональных зрелищных спектаклей для всей семьи, которые помогают продемонстрировать