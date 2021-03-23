В Британии ввели специальные карты для покупателей марихуаны
Специалисты разработали специальные карточки Cancard, которые помогут избежать ареста по обвинению в употреблении наркотика. На сегодня ими пользуются более 17 тыс. человек.
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Проект Cancard три месяца назад запустила активистка Карли Бартон, которая отстаивала право пациентов на употребление медицинского каннабиса в качестве обезболивающего. Она подчеркивает, что, хотя люди нуждались в веществе, ранее они жили в постоянном страхе перед полицией. Согласно статистике организации, 94% тех, кто оформил карту, больше не имеют проблем с правоохранительными органами — максимум была конфискация вещества. Cancard можно получить только в том случае, если использование медицинского каннабиса рекомендовал сертифицированный врач.