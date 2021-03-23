Посольство США: в преддверии Дня Воли призываем власти Беларуси распространить права на собрание и мирное выражение мнения на всех белорусов
Посольство США
«Власти позволили мирным демонстрантам собраться и критиковать США возле нашего посольства сегодня, — говорится в комментарии посольства. — Мы поддерживаем право на собрания и мирное выражение своего мнения. В преддверии Дня Воли призываем власти распространить эти права на всех белорусов — без милицейского насилия и задержаний».
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«На входе участники акции дружно сдали плакаты и флаги, после вошли внутрь. В здании по Киселева, 24 находится минский городской комитет БРСМ», — отмечалось в публикации.